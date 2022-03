Zu Stroossen an engem Gedrénksbuttek op der Areler Strooss hat eng Persoun probéiert Vodka ze klauen. D'Sécherheetspersonal hat dat awer matkritt.

Den Onéierlechen hat 6 Fläsche Vodka a senger Box verstoppt an huet an der Keess just e puer Bananne bezuelt. D'Sécherheetspersonal huet de Mann festgehalen, bis d'Police op der Plaz war.