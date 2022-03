Bei de betraffene Fësch handelt et sech ëm Sëlwer-Kaarpen. Et schéint sech ëm en natierlecht Phänomen ze handelen.

D'Waasserwirtschaftsamt war op der Plaz, fir Prouwen ze huelen. Ob eng Verknaschtung deit den Ament näischt hin.

Et gi verschidden Theorien... vun Nahrungsmangel iwwer e bakterielle Problem, deen duerch méi mëll Wanteren entsteet, heescht et ënnert anerem aus Sportfëscherkreesser. Et muss een awer nach op d'Resultat vun den Analyse waarden, fir definitiv Gewëssheet ze hunn.

Um Iechternacher Séi sinn den Ament Aarbechten am gaangen, fir datt een an engem Deel dovunner schwamme soll kënnen.