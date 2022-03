Im Laufe der Jahre 2018 und 2019 wurden auf verschiedenen Jagdlosen im Norden des Landes mehrere Kontrollen von Kirrplätzen durch die Naturverwaltung durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass auf mehreren dieser Plätze Wildfütterungen betrieben wurden, indem die erlaubte Ausbringmenge an Futtermittel sehr deutlich überschritten wurde. Des Weiteren wurden große Mengen an Futtermittel an Plätzen ausgebracht welche nicht bei der Naturverwaltung als Kirrungen gemeldet waren. Es wurde ebenfalls festgestellt, dass das für Wildschweine bestimmte Futtermittel so ausgebracht wurde, dass ebenfalls Wiederkäuer es problemlos aufnehmen konnten. Somit lagen an mehreren Kontrolltagen Verstöße gegen das Jagdgesetz vom 25. Mai 2011 sowie gegen die Ausführungsbestimmungen des großherzoglichen Reglements vom 9. Oktober 2012 vor. Durch ein Gerichtsurteil, welches rezent in allen weiteren Instanzen bestätigt wurde, wurde dem Jagdpächter der fraglichen Lose der Jagdschein für zwei Jahre entzogen. Des Weiteren wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.200 EUR verurteilt. Es sei nochmal daran erinnert, dass das Jagdgesetz vom 25. Mai 2011 das Füttern von Wild verbietet. Das Verbot gilt also nicht nur für das Füttern von Wildschweinen, sondern ebenfalls für Arten wie Rothirsch, Reh, Fuchs, Waschbär, Damhirsch, Mufflon sowie alle weiteren Arten welche im Anhang des Jagdgesetzes als Wild aufgelistet sind. Dieses Verbot gilt auch nicht nur für Jäger, sondern für die gesamte Bevölkerung. Es ist demnach auch verboten, Wildarten, die in Ortschaften vorkommen, wie z.B. Füchse oder Waschbären, zu füttern. Retrait du permis de chasser pour deux ans Durant les années 2018 et 2019, plusieurs contrôles d’emplacements d’appâtage ont été effectués par l’Administration de la nature et des forêts (ANF) sur différents lots de chasse dans le nord du pays. Sur plusieurs de ces emplacements d’appâtage, il a été constaté que les quantités de produits d’appâtage autorisées ont été considérablement dépassées, de sorte qu’il s’agissait de nourrissages de gibier. En outre, des quantités importantes de ces produits ont été distribuées à des endroits qui n’avaient pas été déclarées comme emplacements d’appâtage à l’ANF. Il a également été constaté que les produits offerts aux sangliers n’avaient pas été présentés de telle sorte, que les ruminants soient incapables de les absorber. De telle manière, des infractions contre la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse ainsi que contre les dispositions exécutives du règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 ont été constatées à plusieurs jours de contrôle. Par un jugement récemment confirmé par toutes les instances juridiques consécutives, le locataire des lots de chasse en question s’est vu retirer son permis de chasser pour une durée de deux ans. En outre, il a été condamné à une amende à hauteur de 2200 euros. Rappelons que la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse interdit le nourrissage de gibier. Cette interdiction ne vaut pas uniquement pour le nourrissage de sangliers, mais également pour les espèces telles que cerf élaphe, chevreuil, renard, raton laveur, daim, mouflon ainsi que toutes les autres espèces énumérées comme gibier dans l’annexe de la loi relative à la chasse. Par ailleurs, cette interdiction n’est pas seulement valable pour les chasseurs, mais pour toute la population. Il est ainsi également interdit de nourrir les espèces de gibier présentes dans les agglomérations, comme par exemple le renard ou le raton laveur.