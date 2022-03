Um Sonndeg huet d'Police tëscht 18 an 22 Auer zu Kënzeg an der Rue de Bascharage an zu Dippech op der N5 Alkoholkontrollen op Uerder vum Parquet gemaach.

Ganzer 88 Automobilisten hu missten heifir blosen. Bei 3 Chauffere war den Test positiv an et goufen 2 Protokoller an 1 Verwarnung. Zwee Permise goufen nach op der Plaz agezunn.