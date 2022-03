D'Lëtzebuerger Firma Kneip, déi an den Donnée vu Fonge spezialiséiert ass, gehéiert vun elo un zum Grupp "Deutsche Börse".

D'"Deutsche Börse" huet déi komplett 100% vun de Parte vu Kneip kaaft, dat deele si op hirem Internetsite mat.

D'Firma "Kneip" gëtt et zënter 1993 a gëllt als ee vun de groussen Acteuren am genannte Beräich. D'Firma geréiert eegenen Aussoen no méi 10.000 Fongen an iwwer 40 Länner.