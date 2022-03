Et kéint een de Courage verléieren, ma et wier een awer gudder Deng, datt mer aus der Krise erauskommen, sou de Generalsekretär vun der Horesca.

De kompletten Interview mam François Koepp

Héich Energiepräisser, Liewensmëttel-Präisser déi klammen, Indextranchen asw... De Secteur vun den Hoteller, Restauranten a Caféen huet eng ganz Partie Erausfuerderungen ze meeschteren.

Et kéint een de Courage verléieren. Mir sinn awer gudder Déng, datt mer aus der Krise erauskommen. Dat sot den Generalsekretär vun der Horesca, François Koepp, de Mueren am RTL-Moiesjournal.

Et wéilt een och net alles op de Konsument ofwälzen, ma iergendwann kéim een net méi derlaanscht, wéinst den héije Käschten. Zum Beispill goufen et beim Rëndsfleesch Präishaussen vun 30%.

Positiv wier, datt d'Leit awer lues a lues erëm an d'Restaurante a Caféë kéimen, sou de François Koepp, deen och hofft, datt sech Touristesaison nach gutt entwéckelt. Och wa verschidde Leit nach ëmmer Angscht hunn, wéinst dem Corona.

Tripartite ugeschwat: Do mengt den Horesca-Generalsekretär, datt Patronat den Accord wäert mat droen, well da wéisst een wéi d'Käschten sech entwéckelen. An et hätt een eng Previsibilitéit vun de Käschten, déi enorm wichteg wier.