De Kompromëss, deen no 13 Stonne laange Verhandlungen an der Tripartite d'lescht Woch fonnt gouf, hänkt un engem ganz dënne Fuedem an ass um Wackelen.

RTL-Informatiounen no gouf et nämlech am OGBL-Nationalcomité, deen zu Esch beienee war, e kloren Refus fir d'getraffen Mesuren. Gestouss gouf sech un dem reportéierten a moduléierten Index an de Kompensatiounen, déi jo sollen via Steierkredit geschéien.

No dësem OGBL-Comité war kee vun de Responsabele fir e Statement z'erreechen - soss gouf et no dëse Reuniounen ëmmer Pressekonferenzen.

Och bei den aneren zwou Gewerkschafte gouf sech natierlech an den ieweschte Gremien um Méindeg am um Dënschdeg mam proposéierte Kompromëss aus der Tripartite befaasst.

Och den CGFP-Nationalcomité war um Dënschdeg beieneen. Trotz weidere Reunioune mat der Regierung ginn et nach vill Inconnuen, duerfir sollt d'Exekutiv weider Entrevuë mat der Regierung hunn, bis een en Donneschdeg dann am grousse Krees zu Senneng nees beienee kënnt.

Fir d'Staatsbeamtegewerkschaft ass et kloer: En Accord gëtt et nëmmen, wann d'Regierung Punkto Kompensatiounen zu Konzessioune bereet ass.

Am Kloertext: D'Regierung muss méi op den Dësch leeën wéi déi annoncéiert hallef Milliard Euroen.

Am LCGB-Zentralcomité gouf et den Optrag fir weider ze verhandelen, fir esou zu engem Accord ze fannen an de Kafkraaftverloscht duerch d'héich Energiepräisser auszegläichen.

Et sinn also nach spannend Stonne bis en Donneschdeg d'Tripartite nees beienee kënnt: Nom Refus vum OGBL-Nationalcomité ass den annoncéierten Echec vun der Dräier-Ronn kloer present, och wann d'Gewerkschafte probéieren, mat enger Stëmm par Rapport zu Patronen a Regierung ze schwätzen.

Och de Staatsminister Bettel war jo kloer no de Reuniounen d'lescht Woch: Am Fall vun Desaccord wäert d'Regierung unilateral hir Responsabilitéit iwwerhuelen.