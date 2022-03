Zanter dräi Mount gouf zu Lëtzebuerger keng Kontaminatioun vun engem Vugel mam Vullegrippevirus registréiert.

Domadder ginn d'Autoritéiten dovunner aus, datt et fir den Ament keng Vullegripp zu Lëtzebuerg gëtt. Déi präventiv Quarantänsmesurë ginn dofir den 1. Abrëll 2022 opgehuewen.

Well weiderhin awer de Risiko besteet, datt de Virus nees op Lëtzebuerg ka kommen, mussen d'Sécherheetsmesurë weider agehale ginn an all anormalen Doud vun engem Déier muss den Autoritéite gemellt ginn.

Offiziellt Schreiwes