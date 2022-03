D'Paien a d'Rente ginn deemno ëm 2,5% erop. Am Mäerz louch d'Inflatioun am Land bei 6,1%, sou schreift et de Statec an engem Communiqué.

Déi definitiv Zuelen an d'Detailer vum Präisindex vum Mäerz wäert de Statec den 8. Abrëll publizéieren. LINK: D'Schreiwes vum Statec