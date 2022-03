Eng Porte-Ouverte emol anescht: Amplaz, dass d'Leit op de Bauerenhaff kommen, kënnt deen de Weekend bei d'Leit. An zwar direkt an d'Stad.

De Bauerenhaff an der Stad ass eng Initiativ vun der Landjugend a Jongbaueren asbl. E Samschdeg an e Sonndeg sinn eng Partie Stänn ronderëm Lëtzebuerger Produzenten op der Place de la Constitutioun bei der gëlle Fra opgeriicht.

Kannerprogramm, Atelieren, Showcooking mat Politiker an eng sëllegen Infostänn erwaarden een do. Et soll nämlech och dorëms goen, fir iwwert de Beruff vum Bauer ze sensibiliséieren, hir Aarbecht virzestellen an op Probleemer opmierksam maachen. Net just iwwert, mee mat de Bauere schwätzen, um Bauerenhaff an der Stad.

Den detailléierte Programm fannt dir hei.

E Samschdeg an der Mëttesstonn ass ënnert anerem de Luc Emering vun der Landjugend a Jongbaueren zu Gaascht am RTL-Background. Do wäert et nieft dem Bauerenhaff an der Stad awer virun allem iwwert d'Situatioun vun de Baueren an Zäite vum Ukrain-Krich goen.

Éischt Andréck vun den Opriichtaarbechten