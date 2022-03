Dat huet de Premier Xavier Bettel den Donneschdeg de Mëtteg an der Chamber a senger Deklaratioun no der Tripartite betount.

Et wier een am Ufank vun der schwéierster an onsécherster Zäit, déi eist Land kannt huet, huet de Xavier Bettel ënnerstrach. Et wéisst keen, wéi de Krich an der Ukrain sech weider géif entwéckelen, an et wéisst keen, wat muer géif geschéien. Ma et géif feststoen, datt ee keen am Ree géif stoe loossen, an deenen ënnert d’Äerm gräifen, déi et am meeschte bräichten.

No iwwer 40 Stonne Sozialdialog bedauert de Premier, datt den OGBL säin Accord net ginn huet an huet vun engem Accord geschwat, deen historesch Dimensiounen ugeholl hätt. De Xavier Bettel huet nach ënnerstrach, datt den Accord den Donneschdeg de Mëtteg géint 16 Auer no der Deklaratioun an der Chamber mat de 4 aneren Acteuren ënnerschriwwe gëtt. Dëst streame mir och nees hei bei eis op RTL.lu.

D’CSV géing ouni "wenn und aber" hannert dem Lëtzebuerger Sozialdialog stoen, well dat léich an der DNA vun der Partei, huet de Co-Fraktiounspresident Gilles Roth virun den Deputéierten an der Chamber gesot. Am Numm vun der CSV seet hien, datt een zu der Logik vum Indexsystem géing stoen. En Indexsystem misst a gudden Zäite voll a ganz zu stoe kommen, a schlechten Zäite misst awer e Verréckele vum Index an der Zäit méiglech sinn. Harmonesch Téin also vun der gréisster Oppositiounspartei a Richtung Regierung.

Vill ass a senger Ried och iwwert d’Betriber rieds gaangen, déi elo no 2 schwéiere Jore Previsibilitéit bräichten. Benefice maachen, wier fir e Betrib och keng Schan, well si jo och Aarbechtsplaze schafen a sécheren.

De Gilles Roth huet awer kritiséiert, datt keng Sozialkommissioun Tripartite agefouert gi wier, déi d’Partei scho virun 3 Woche gefuerdert hat. Schliisslech missten d’Moossnamen, déi decidéiert ginn, och sou séier wéi méiglech legislativ ëmgesat ginn.