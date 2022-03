Géint 14 Auer en Donneschdeg ass zu Tandel an der Veianerstrooss eng Fra vun enger Camionnette ugestouss ginn.

Déi 65 Joer al Fra ass kuerz drop nach op der Plaz un hiren uerge Blessure gestuerwen. Si hat nach e klengt Kand bei sech, dat awer just liicht blesséiert gouf, wéi d'Police matdeelt.

De Miess- an Erkennungsdéngscht koum an den Asaz an eng Autopsie gouf ordonéiert.