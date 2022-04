Bei engem Sträit an enger Wunneng an der Rue de Hussigny zu Déifferdeng gouf eng Persoun mat engem Messer blesséiert.

Den Täter hat sech duerch d'Bascht gemaach a gouf am Laf vun der Nuecht verhaft. Hie kënnt e Freideg bei den Untersuchungsriichter.

Zu Diddeleng gouf eng jonk Fra vun engem Bekannte geschloen a blesséiert. De Schëllegen ass selwer op de Policebüro komm an huet e Freideg Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.

6 Drogendealer ermëttelt a festgeholl

Wéi d'Police weider mellt, war en Donneschdeg an Zesummenaarbecht mat der Douane eng gréisser Drogekontroll op der Gare zu Rodange. 37 Beamten an 2 Drogenhënn waren do am Asaz, dorënner 32 Polizisten aus der Regioun Sud-Ouest, 12 Beamte vun der Police criminelle an 2 Douanieren.

Am Ganze goufe 6 Drogendealer op frëscher Dot gepëtzt. Drogen an aner relevant Géigestänn goufe séchergestallt. Op Uerder vum Parquet goufen déi Verdächteg festgeholl a koume virun den Untersuchungsriichter.