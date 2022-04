Chaque premier lundi du mois, les services de secours testent le réseau de sirènes installé à travers le pays. L’objectif de ces tests réguliers est de garantir la fonctionnalité de ce moyen d’alerte à la population, notamment prévu en cas d’alerte nucléaire. Afin de garantir que la population soit résiliente face aux risques exceptionnels qui pourraient toucher le Luxembourg, il est donc nécessaire de continuer à réaliser ces tests dans le futur. Depuis le début du conflit armé en Ukraine, plusieurs milliers de réfugiés venus des zones de combat ont trouvé refuge au Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces personnes, le son du test des sirènes pourrait engendrer une situation de stress accru si elles ne sont pas informées auparavant. Le ministère de l’Intérieur et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) collaborent donc avec l’Office national de l’accueil (ONA), la Croix-Rouge luxembourgeoise, Caritas Luxembourg et LUkraine ASBL pour transmettre l’information aux réfugiés. Un appel est également lancé aux familles hébergeant des ressortissants récemment arrivés d’Ukraine pour qu’elles les informent également de la nature de ces tests et du fait qu’ils continueront d’avoir lieu. La presse, en tant que partenaire privilégié des différents acteurs énumérés ci-avant, pourrait être un autre vecteur d’information important pour les ressortissants ukrainiens et les familles qui en accueillent. Les informations relatives aux sirènes sont disponibles ici.