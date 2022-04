Vun e Freideg un ass net méi de Familljeministère, mee den Ausseministère zoustänneg fir d’Urgence-Struktur um Findel.

Et ass déi Plaz, op där zanter Enn November d’Wanteraktioun stattfonnt huet. Fir d’Sans-Abrisen hei am Land huet et en Donneschdeg geheescht : "Vun haut u sinn d'Diere vun der Wanteraktioun zou", an dat trotz wanterleche Wiederkonditiounen. Onerwaart koum dëst Fermeture awer net, d’Wanteraktioun (WAK) geet an der Reegel all Joers just vum 1. Dezember bis den 31. Mäerz. Mat der Ausnam vun de leschten zwee Joer, do war se wéinst der Pandemie ëm e puer Méint verlängert ginn.

Fakt ass, datt et den Ament kal ass, Schnéi an Temperaturen ënnert dem Gefréierpunkt goufe fir de Weekend gemellt. Fir déi ronn 150 Sans-Abrisen, déi soss an der WAK iwwernuecht hunn, keng einfach Situatioun. Och wann ee schätze kann, datt e puer vun hinne sech schonn am Viraus een Ënnerdaach fir déi nächste Wochen oder Méint organiséiert hunn, respektiv no der WAK an hiert Heemechtsland zeréckginn.

Mëtt Mäerz waren eng Rei Refugiéen aus der SHUK um Kierchbierg an d’Gebai vun der Wanteraktioun um Findel geplënnert ginn, fir Plaz fir d'Flüchtlingen aus der Ukrain ze maachen. Dës Persoune wäerten, am Géigendeel zu de Sans-Abrisen, och weiderhin e Bett hunn an der Structure d’urgence um Findel.

Op Ufro vu RTL huet d Familljeministesch Corinne Cahen erkläert: "De Centre de rétention, deen ënnert der Tutelle vum Immigratiounsminister steet, ass vum 1. Abrëll u fir dës Plaz um Findel zoustänneg. Si hu bis Enn Oktober de Pouvoir decisiv doriwwer, wien an dëser Struktur ënnerkënnt. Duerno iwwerhëlt nees de Familljeministère d’Schlësselen.”

Confirméiert gouf dëst Ausso och vum Alain Bliss, Directeur Adjoint vun der Direction de l’Immigration. Et wier ausserdeem bis elo net virgesinn, datt an Zukunft och Refugiéen aus der Ukrain op de Findel kommen.

Deemno schéngt et, datt d’Better, an deenen d'Sans-Abrisen an de leschte véier Méint geschlof hunn, op mannst den Ament fräi bleiwen.

Fir d’ Equippe vum Streetwork heescht et elo nees vill Aarbecht um Terrain. Den Nelson dos Reis, Responsabel vum Service Premier Appel an der Stad, weess, datt d’ Demandë fir Better elo nees a Luucht ginn. "Mir hunn gëschter ronn 25 Appeller kritt vu Leit, déi soss an der WAK geschlof hunn, an elo net wësse wouhin. Mir hunn awer leider just dräi Better d’urgence disponibel, sinn also immens limitéiert, wann dorëms geet, Leit a Foyeren ënnerzebréngen. Mir versichen amplaz Schlofsäck ze verdeelen. Leider sinn eis soss d’Hänn gebonnen. D’Zäit no der Wanteraktioun ass ëmmer esou komplizéiert. A wat dat Ganzt natierlech verschlëmmert, ass, datt et den Ament esou kal ass dobaussen”, sou den Nelson dos Reis.