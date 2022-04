An engem Communiqué de Moie wëll den OGBL eng Partie Prezisioune ginn zu senger Decisioun, d'Tripartitespropositioune vun der Regierung net matzedroen.

Den Onofhängege Gewerkschaftsbond reprochéiert der Regierung an dem Patronat, Faiten aus den Tripartitesverhandlunge falsch duerzestellen.

PDF: Schreiwes vum OGBL

Et wär virop net wouer, dass d'Gewerkschaft hir Entscheedung un der Fro festgemaach huet, ob och Salariéeë mat engem Akommes bis 160.000 Euro kompenséiert ginn, wann d'Indextranche am August reportéiert gëtt. Dat wär e groussen Witz, seet den OGBL, a bedauert, dass deen Echo an d'Press fonnt huet.

D'Gewerkschaft hätt der Regierung iwwerdeems kee Blankoscheck wëlle ginn, fir den Index bis 2024 ze manipuléieren. Dowéinst hätt een net ënnerschriwwen.

Déi gréissten Hëllef fir d'Betriber - nämlech den Decalage vu méiglechen Indextranchen - wär net cibléiert. Den OGBL wëll net akzeptéieren, dass d'Kafkraaft vun de Leit duerch Hëllefe fir d'Entreprisen amputéiert géif ginn. D'Gewerkschaft schwätzt vun enger Ëmverdeelung vun ënnen no uewen.

Fir 40 Prozent vun der Populatioun géif et dem OGBL no guer keng Kompensatiounsmesurë ginn. De Gros vun de Salariéeën a Pensionären hätt vun enger Indextranche am August méi am Portmonni gehat. De Syndikat verweist och drop, dass méiglech weider Indextranchen dëst oder dat anert Joer och géife reportéiert ginn.

Et dierft een dës Mesuren net "Solidaritéitspak" verkafen, monéiert den OGBL.

Francine Closener reagéiert op Kriticken

D'LSAP-Presidentin huet sech e Samschdeg geäussert iwwer dat, wat an der Tripartite decidéiert gouf.

Op Facebook reagéiert d'Francine Closener enttäuscht op Kriticken a Reproche wéinst dem sougenannte Solidaritéitspak.

Et wär hir Partei gewiescht, déi vun Ufank un fir de Steierkredit gekämpft hätt, esou d'Francine Closener.

Et wär der LSAP drëms gaangen, de Leit mat de klengen a mëttlere Revenuen ze hëllefen. Der Parteipresidentin no géif de Pak deem gerecht ginn.

All d'Leit, déi an der Steierklass 1 sinn an déi brutto ënnert engem Salaire vu 5.700 Euro leien, kréichen duerch de Steierkredit méi ewéi mat der Indextranche am August. D'Francine Closener gëtt an hirem Message op Facebook awer och zou, dass d'LSAP gäre méi gehat hätt. Den Accord wär net perfekt. Mä et wär e Kompromëss tëschent bal all de Partner.

Der LSAP-Parteipresidentin géif et Leed doen, dass eng Gewerkschaft net wollt ënnerschreiwen.