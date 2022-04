Wéi den 112 mellt, koum et e Samschdeg den Owend géint 19 Auer zu engem Feier op engem Bauerenhaff zu Reiler.

D'Pompjeeë vu Klierf, Colmer a Schieren, Housen, Kiischpelt, Wäiswampech, Wolz a Wëntger waren op der Plaz, grad wéi eng Ambulanz an e Grupp fir d'Rettung vun Déieren. Et gouf kee Mënsch blesséiert.

E Sonndeg de Moie fréi gouf et en Autosaccident zu Péiteng an der Lonkescher Strooss. Dat kuerz no 6 Auer. 2 Persoune goufe blesséiert.