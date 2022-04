Wéi d'Police mellt, ass hinnen e Sonndeg de Moien um 4 Auer en Auto a Clausen opgefall, deen ze lues a mat ausgeschallte Luuchten ënnerwee war.

Béi der Kontroll huet sech erausgestallt, dass de Chauffer ze vill gedronk hat.

Och zu Diddeleng an am Garer Quartier goufen am Laf vun der Nuecht e puer Automobiliste gestoppt, déi duerch hire Fuerstil negativ opgefall sinn.

A sämtleche Fäll huet sech confirméiert, dass Alkohol am Spill war an dowéinst kruten d'Chaufferen nieft engem Protokoll och hir Permisen ofgeholl.