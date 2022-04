D'Organisateuren OGBL an d'Friddensplattform fuerderen ënner anerem, d'Kricher an der Welt direkt ze stoppen.

"Ukrain, Syrien, Jemen, nach vill aner Plazen. Et gehéiert schonn eng gutt Partie Standfestegkeet vun der Friddensbewewegung dozou, fir eis Positiounen duerzehalen. An deem militäresche Chaos, an deem Krichschaos, dee mer an Europa an op villen anere Plazen an der Welt hunn.", esou de Raymond Becker vun der Friddensplattform.

De Raymond Becker

Amplaz d'militäresch Kapazitéiten ëmmer weider opzebauen, sollt no méi diplomatesche Léisunge gesicht ginn. E weidere Sujet, deen op dem Friddensmarsch wäert ugeschwat ginn, ass de Klimawandel. D'Klimaziler, déi am Paräisser Ofkommes festgehale gi sinn, solle méi konsequent verfollegt ginn. De Schwéierpunkt sollt an Zukunft fort vun de fossille Brennstoffer, mee méi op erneierbar Energië gesat ginn.

Den Treffpunkt fir de Friddensmarsch ass den 18. Abrëll um 15 Auer um Glacis.