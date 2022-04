Nach ni wier d'Solidaritéit esou grouss gewiescht wéi am Moment, soen och di Responsabel vun UNICEF.

D'Rout Kräiz ass hei am Land an a Moldawien aktiv, genee wéi d'Caritas. Do dernieft hu si och Projeten an der Ukrain. Grad wéi d’Caritas schwätzt och d'Rout Kräiz den Ament vu Rekord-Spenden. 2,2 Milliounen Euro wieren et an de leschte 5 Woche gewiescht.

Nach ni wier d'Solidaritéit esou grouss gewiescht wéi am Moment, soen och di Responsabel vun UNICEF. Et wier eng historesch héich Zomme, di bis ewell gesammelt gouf. 10 Milliounen Euro un Donen an esou kuerzer Zäit, dat gouf et nach ni. D'UNICEF geet dovunner aus, datt hier Equippen nach jorelaang op der Plaz gebraucht ginn.

All d'Hëllefsorganisatioune soen, datt trotz Rekord-Spende weider Sue gebraucht ginn. Et hofft een datt d'Leit weider solidaresch an engagéiert bleiwen.

Schwamme fir de gudden Zweck zu Ëlwen

D'Kanner vun Ëlwen hu sech di lescht Woche gutt dru ginn. Si si geschwomme fir d'Ukrain. Alles an allem hunn d'Schüler 6.548 Längte gepackt, ëmgerechent sinn dat 163,7 Kilometer. Hier Längten hu si sech vun der Famill a vu Frënn sponsere gelooss. Um Ënn sinn esou 30.000 Euro zesummekomm.

De Check goung un d'Caritas. Allgemeng wieren d'Leit den Ament immens engagéiert a spendabel, seet d'Hëllefsorganisatioun. Bal 2 Milliounen Euro sinn ewell zesumme komm.

Matt dëse Sue këmmert d'Caritas sech engersäits ëm ukrainesch Familljen déi zu Lëtzebuerg ukommen, awer och ëm Flüchtlingen di sech an d'Nopeschland Moldawien a Sécherheet bruecht hunn.