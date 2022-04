D'Lëtzebuerger Agence fir d'Liewensmëttelsécherheet mécht um Dënschdeg ee Réckruff vu verschiddene Produite vun der Mark "Kinder" wéinst Salmonellen.

Concernéiert sinn: D'Iwwerraschungseeër Kinder Surprise 20g, Kinder Surprise Maxi, Schoko Bons a Kinder Mini Eggs. Et si jeeweils aner Oflafdatumer concernéiert.

Den Ament sinn iwwer 90 Krankheetsfäll a 7 verschiddenen EU-Länner den Autoritéite bekannt. Am Grand-Duché gouf et bis ewell ee Fall vu Salmonellen, deen aktuell nach ënnersicht gëtt.

D'Lëtzebuerger Autoritéiten hunn den Ament keng Informatiounen doriwwer, ob dës Produiten zu Lëtzebuerg an de Butteker verkaaft goufen.

Allerdéngs ass et trotzdeem ee Rappell, fir seng Produite vun der Mark "Kinder" ze kontrolléieren, well Ouschtere virun der Dier steet a vill Jonker gäre Kinder-Schockela iessen.

D'Salmonelle ass eng Bakterie, déi eng Liewensmëttelvergëftung ausléist, déi sech duerch Symptomer wéi Féiwer, Bauch-Krämp an Duerchfall weist, meeschtens an engem Zäitraum vu 6-72 Stonnen no der Consommatioun vum Produit.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Les autorités luxembourgeoises ont été informées par leurs collègues belges d'un rappel de plusieurs produits de la marque Ferrero suite à la détection d'un nombre élevé de cas de maladie (gastro-entérite) d'une souche identique de Salmonella Typhimurium monophasique.

Actuellement, il s'agit de plus de 90 cas de maladie dans 7 pays européens.

Au Luxembourg, un cas de Salmonella Typhimurium monophasique a été identifié récemment et est sous investigation actuellement.

Les produits rappelés par les autorités belges sont les suivants:

Produit Date de durabilité minimale (DDM)

Kinder Surprise 20g et 3x20g entre le 11.07.2022 et le 07.10.2022

Kinder Surprise Maxi entre le 10.08.2022 et le 10.09.2022

Schoko Bons entre le 10.08.2022 et le 10.09.2022

Kinder Mini Eggs entre le 10.08.2022 et le 10.09.2022

À ce stade, les autorités luxembourgeoises n'ont pas d'informations que ces lots ont été commercialisés dans des magasins au Luxembourg.

Au vu des informations actuellement disponibles seules les dates de durabilités citées ci-dessus sont concernées.

Néanmoins comme ces produits sont populaires chez les jeunes et à l'approche de Pâques, les autorités luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de vérifier s'ils ont les produits avec les dates de durabilités concernées en leur possession et de ne plus les consommer.

Qu'est-ce que la Salmonelle et quels en sont les symptômes?

La Salmonelle est une bactérie qui peut causer une infection alimentaire, la salmonellose. Il existe beaucoup de types de Salmonelles. La salmonellose est une gastro-entérite qui peut se manifester par des symptômes comme la fièvre, les crampes abdominales et la diarrhée dans les 6 à 72 heures suivant la consommation de l'aliment infecté. Souvent la maladie guérit sans complications.

Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des symptômes.

Dans certains cas, la salmonellose peut prendre des formes plus graves. En cas de symptômes graves, il faut consulter un médecin qui pourra identifier un traitement adapté.