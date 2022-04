Bei der Sich no Abriecher hunn d'Beamten en anere Won gekräizt, dee mat héijer Vitesse ënnerwee war. D'Poliziste sinn deem Gefier nogerannt.

Den Auto stoung kuerz drop zu Ollem, ma vum Chauffeur huet all Spuer gefeelt. Deen hat sech an engem Virgäertche verstoppt. Hie konnt gepëtzt ginn. Den Alkoholtest bei him war positiv an hie konnt kee valabele Führerschäin virweisen. Och den Auto gouf saiséiert.

Op engem Chantier bei Ollem waren Abriecher um Wierk. Effektiv waren 3 Baucontaineren opgebrach ginn. Déi geklauten Objete goufen awer net wäit ewech erëm fonnt. D'Police huet och en Auto saiséiert, deen an engem Feldwee stoung.