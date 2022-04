Déi theoretesch a praktesch Kenntnisser vun der franséischer Juegdprüfung géingen net méi dem Standard vun de Benelux-Länner entspriechen.

Dowéinst gëtt déi franséisch Juegdprüfung net méi an de Benelux-Länner unerkannt. Wéi aus dem Schreiwes vum Ministère ervirgeet, géing Lëtzebuerg dëst direkt ëmsetzen. Déijéineg, déi eng franséisch Juegdprüfung bis den 31. Mäerz 2022 absolvéiert hunn, kënne weiderhin eng Demande fir en éischte Lëtzebuerger Juegdschäin erareechen. Fir Leit, déi schonn e Juegdschäin hunn oder haten, ännert sech näischt.

Schreiwes

Reconnaissance de l'examen de chasse français (06.04.2022)

Communiqué par : ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

Les connaissances théoriques et pratiques de l'examen de chasse français, qui doivent être acquises notamment lors de la préparation à l'examen, ne correspondent plus aux standards des pays du Benelux. C'est un constat partagé par les partenaires du Benelux. L'assimilation de l'examen de chasse français n'est donc pas opportune.

Ainsi, l'examen de chasse français ne sera plus reconnu dans les pays du Benelux. Le Luxembourg applique cette mesure immédiatement. Les personnes qui ont passé un examen de chasse français jusqu'au 31 mars 2022 (date de la lettre de confirmation de l'OFB − Office français de la biodiversité) peuvent toujours introduire une demande pour obtenir un premier permis de chasser annuel luxembourgeois. Il n'y a aucun changement pour les personnes qui sont ou étaient déjà en possession d'un permis de chasser annuel luxembourgeois.