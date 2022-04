De Grond wier der Partei no well se d’Mesuren net richteg verstanen hunn oder well se wëlle verstoppen wat de Pak duerstellt.

D’Spriecher vun der Oppositiounspartei Carole Thoma a Gary Diderich hunn op enger Pressekonferenz e Mëttwoch de Moien erkläert, datt et d’Leit sinn, déi fir hir eege Kompensatiounsmesurë bezuelen an net d’Betriber. D’LSAP an déi Gréng géifen elo de Solidaritéitspak vun der Tripartite schéi schwätzen. De Solidaritéitspak gesäit jo nämlech vir, datt op d’mannst d’Indextranche vun August op den Abrëll verréckelt gëtt. D’Kompensatiounsmesuren dofir, datt d’Betriber d’Tranche net musse bezuelen, iwwerhëlt jo awer de Staat. Et wieren och besonnesch grouss Betriber op der Finanzplaz oder Betriber wéi Amazon, déi vum Solidaritéitspak géinge profitéieren. Déi Lénk proposéieren, datt ee just geziilt deene Betriber hëlleft, déi wéinst der Hausse vun den Energiepräisser Pertë maachen. D’Verréckele vum Index géing fir déi Lénk eng "dauerhaft Manipulatioun" duerstellen. Den Index wier awer keen Instrument, fir Sozialpolitik ze maachen, mee en Instrument, fir ze verhënneren, datt d’Realléin wéinst der Inflatioun u Wäert verléieren. Fir géint d’Ongläichheete virzegoen, misst een eng sozial Steierreform maachen, sou déi Lénk.