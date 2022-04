Sanktioune géing Russland, e sozialen Index an de Logement ware Sujeten, déi déi nei Partei Fokus e Mëttwoch op hirer Pressekonferenz präsentéiert huet.

Den Import vu Russland vu Gas an Ueleg soll direkt gestoppt ginn, fuerdert de Spriecher vu Fokus, de Frank Engel. Et misst Schluss si mat deem Telefonéieren an endlech Léisungen op den Dësch kommen.

A puncto Logement gëtt e sougenannte Befreiungsschlag a Form vun enger grousser Bauoffensiv gefuerdert. Bei dëser sollen esou séier wéi méiglech 100.000 Logementer geschaaft ginn, op Basis vun engem Bail emphythéotique.

Eng weider Propos vu Fokus ass d'Aféiere vun engem sozialen Index. Hei wëll een, datt kleng Salairen eng Indextranche kréien, déi bei 3 Prozent läit. Sou géing dann de concernéierten Netto eppes iwwer 2,5 Prozent vun der Tranche bleiwen. No uewe géing den Index dann degressiv auslafen.

De Gruppement wiisst da méi séier wéi een erwaart hat, seet de Parteipresident Marc Ruppert. Et hat ee sech d'Zil vun 100 neie Memberen an 100 Deeg gesat. Schonn a 50 Deeg wieren et der 100 gewiescht. An dat wiere majoritär keng Leit aus anere Parteien, déi frustréiert sinn, mee Leit, déi fir d'éischt Kéier wëlle Politik maachen a matschwätzen.