Wéi Meteolux mellt, ass en Donneschdeg vu moies 8 bis den Owend 23 Auer mat Wandvitessen tëscht 75 an 90 Stonnekilometer ze rechnen.

Vun der Nordséi erfort zitt um Donneschdeg e markant Stuermdéif iwwer Südskandinavien an déi do opgebaute Loftmasse kommen och bis op Lëtzebuerg. Deemno ass mat vill Loft, Reen a souguer mat Schnéi ze rechnen.

Am Nomëtteg soll eis dës Kalfront erreechen an da gëtt et méi ongemittlech, mat deels och emol Donnerwiederen.

De Wand bléist dobäi am Ufank mat 60 bis 85 Stonnekilometer, bei enger Kalfront sinn och lokal Wandstéiss mat bis zu 100 Stonnekilometer dran. D'Temperature leien dobäi daagsiwwer bei 9 bis 12 Grad.

E Freideg dann gëtt et manner lëfteg, ma et bleift naass. Am spéidere Virmëtteg kéint et zu Dauerreen kommen an de méi héije Regiounen zu Schnéireen a Schnéi. Wiesselhaft bleift et e Samschdeg an e Sonndeg da kann een nees mat vereenzelte sonnege Momenter rechnen.

Vun e Méindeg u klammen d'Temperaturen dann nees an eis erwaarden no deem klenge Wiederchaos bis zu 15 Grad.