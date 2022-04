Den Théo Blasen hat e Méindeg via E-mail de Gemengerot driwwer informéiert, datt hie wéinst Meenungsverschiddenheeten aus der CSV-Fraktioun austrëtt.

Nom Austrëtt vum CSV-Conseiller aus der CSV-Fraktioun am Klierfer Gemengerot, sichen déi Chrëschtlechsozial aus der Fusiounsgemeng elo en neie Partner.

Mam Austrëtt vum Théo Blasen aus der CSV-Fraktioun huet d'Ekipp ëm de Buergermeeschter Emile Eicher hir Majoritéit am Klierfer Gemengerot verluer.

E Mëttwoch den Owend huet d'CSV Klierf decidéiert, bei all den anere Parteien lo de Bols ze fillen. Vun de Gréngen wier ee souguer selwer kontaktéiert ginn, sot den Député-maire am RTL-Interview. Wien um Enn vun DP, déi Gréng oder der Biergerlëscht mat an d'Boot soll geholl ginn, wollt de Syvicol-President en Donneschdeg de Moien nach net soen. Et wéilt ee sech Zäit loossen fir d'Sondéierungen an a Rou kucken e Kompromëss ze fannen.

Den Théo Blasen wëll weiderhin als Onofhängegen am Klierfer Gemengerot siegéieren.