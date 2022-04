D’Zuel vun den Infraktiounen zu Lëtzebuerg op 100.000 Awunner gekuckt, geet iwwer déi lëscht fënnef Joer liicht erop.

D'Policestatistiken déi all Joer verëffentlecht gi weisen Tendenzen op, wéi d'Kriminalitéit sech hei am Land entwéckelt. Si ginn als Basis benotzt, op där d'Police hier Strategie entwéckelt. "Dëst Joer mécht besonnesch de Phenome vun der Aggressivitéit an der Gesellschaft, déi zouzehuele schéngt, Suergen", betount de Grénge Policeminister Henri Kox, mam Bléck op d'Statistike vum leschte Joer, déi en Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz presentéiert goufen.

De Policeminister Henri Kox

2021 gouf et zum Beispill eng staark Hausse beim Chiffer vun der Beleidegung géint Beamten, genau esou wéi dat och schonn 2020 de Fall war. Ma och bei der Rebellioun géint Beamten ass esou eng Tendenz ze constatéieren. Woubäi en Deel dovunner op d'Anti-Covid-Maniffen zréckzeféieren ass. D'Politik hätt awer scho reagéiert, andeems d'Gesetz vun der Rebellioun géint Beamte reforméiert gëtt, an d'Strofen ugepasst, ënnersträicht de Minister. Ënner anerem Späizen op Poliziste steet an Zukunft ënner Strof.

Ma net nëmme géint Beamten, mee och vis-à-vis vu Persounen ass generell eng Augmentatioun vun der Gewalt déi lescht Jore festzestellen. 505 mol koum et zu engem Déifstall mat Uwendung vu Gewalt, wat 85 mol méi ass, wéi d'Joer virdrun. Erkläre géing sech dat duerch d'Serie vun Iwwerfäll an der Haaptstad, wou d'Affer haaptsächlech Bijoue geklaut kruten, wéi de Pascal Peters, Generaldirekter vun der administrativer Police, betount. Déi meescht Täter hätten awer kënnen identifizéiert ginn. E puer dovunner wieren doriwwer eraus och an Abréch verwéckelt gewiescht. Majoritär goufe béi dësen Iwwerfäll (159 Mol) Handye geklaut.

Arméiert Iwwerfäll sinn et der zejoert mat 20 ronn duebel souvill ginn, wéi déi véier Joer virdrun. Dorënner war ee Bankiwwerfall, aacht mol goufe Bensinsstatiounen iwwerfall an eelef Epicerien, Bijouterien oder soss Geschäfter. "Och dëst erkläert sech duerch eng Serie vun Iwwerfäll, wou de Gros vun den Täter direkt iwwerfouert gouf", erkläert de Pascal Peters. Hie präziséiert, datt een och als "arméiert" géing gëllen, wann een en Tournevis an der Hand huet.

D'Zuel vun den Abréch geet iwwer déi lescht Joer weider erof. Dat och, wann ee se mat der Zäit viru Covid vergläicht. Genausou ginn et och manner d'Abréchs-Tentativen. 1.147 Abréch an Haiser goufe gezielt. Den Taux vun der Opklärung ass hei awer héich. Eng 500 konnte geléist ginn, woubäi et sech net just ëm déi handelt, déi dat Joer begaange goufen, mee och all déi vun de Jore virun. Festzestellen ass an de Statistiken awer och, datt ëmmer méi Vëloe geklaut ginn. Mat bal 1.000 sinn et der scho bal 300 méi, wéi nach dat Joer virdrun. Tendenz steigend also. Mat Preventiounsaarbecht probéiert d'Police dogéint virzegoen.

D'Lutte géint d'Drogekriminalitéit ass a bleift dann eng vun den Haaptmissioune vun der Police. An dësem Domaine koum et zu 169 Arrestatiounen, an et goufe mat 96 juristeschen Enquêten 20 méi duerchgefouert, wéi nach 2020. "D'Matféieren a Consommatioun vun Droge si relativ staark ëm 20 Prozent erofgaangen, par contre huet den Trafic vun Droge wierklech gutt bäigeholl ëm quasi 27 Prozent", ënnersträicht de Jean-Louis Bordet, Responsabel fir den Departement vun der organiséierter Kriminalitéit. Dës wier awer dorop zréckzeféieren, datt een sech méi op den Terrain an d'Ermëttlungsaarbecht konzentréiert hätt. Ween also méi grëndlech sicht, fënnt och méi. "Drogekriminalitéit bléift eng vun de Prioritéite vun der Police", ënnersträicht den Henri Kox. An dësem Kontext wier d'Visibilitéit, also Presenz vun der Police och scho verstäerkt ginn.

Generell ka festhale ginn, datt d’Zuel vun den Infraktiounen zu Lëtzebuerg op 100.000 Awunner gekuckt iwwer déi lëscht fënnef Joer zwar liicht eropgaangen ass, déi vun den Dossiere bei der Police geet awer erof. Dësen Ëmstand erkläert sech doduerch, datt an engem Dossier dacks méi Faite festgehale sinn. Den allgemengen Opklärungstaux vun der Police 2021 bleift mat 53,2 Prozent iwwert d'Joren relativ konstant.

© Didier Weber RTL © Didier Weber RTL © Didier Weber RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

De Communiqué vun der Police

Présentation des statistiques policières (2021)

Communiqué de presse

Le 7 avril 2022, la Police a présenté les statistiques policières de l'année 2021, en présence du ministre de la Sécurité intérieure Henri Kox. Les statistiques policières visent à relever l'évolution des tendances, tout en fournissant des explications quant à la signification et à l'interprétation de ces données.

Observations principales

Légère baisse du nombre d'affaires de 1,45 % pour 100.000 habitants par rapport à la moyenne 2017-2021 ;

Augmentation du nombre d'infractions par affaire à 1,42 par rapport à la moyenne de 1,32 pour 2017-2021 ;

Augmentation du taux d'élucidation à 53,2 % par rapport à la moyenne de 51,7 % pour 2017-2021.

Remarque préliminaire : affaires & infractions

D'abord, une seule affaire peut englober plusieurs infractions. Ensuite, un fait peut être qualifié différemment par le Parquet comme résultat de l'enquête qui s'en suit. Il se peut également que des affaires soient classées sans suites par les autorités judiciaires respectivement résultent dans un acquittement. Enfin, ne sont prises en compte que les infractions enregistrées par la Police jusqu'au 1er février de l'année suivante. Les informations reprises dans les statistiques policières ne sont donc que des données de base. Le nombre de faits se compose des infractions que les agents ont auto-constatées ainsi que des plaintes portées par les citoyens.

Il convient de souligner également que les statistiques policières servent avant tout comme outil de travail aux unités de police qui, suite à l'analyse, peuvent au fur et à mesure de l'année adapter leurs modes opératoires et réagir en fonction de l'évolution des différents phénomènes en termes des méthodes d'enquête, de prévention et de répression.

Infractions contre les biens

La grande catégorie des " infractions contre les biens " constitue la principale source de la délinquance enregistrée au Luxembourg. Elle représente presque 60% de la totalité des infractions.

Les vols simples, les vols à l'étalage, les vols domestiques et les vols à la tire représentent environ ¼ de toutes ces infractions enregistrées en 2021. Cette catégorie de vols divers a connu une augmentation de 17,73% de 2020 à 2021, due entre autres à l'augmentation des déclarations pour vol d'essence à la pompe via l'e-commissariat.

Les vols avec violences ont augmenté par rapport à 2020 : 505 faits accomplis ont été enregistrés en 2021, contre 420 en 2020. Cette augmentation peut être expliquée par la série de faits commis à Luxembourg-Ville et visant surtout des objets de valeur (bijoux, montres, etc.), et où un certain nombre d'auteurs présumés ont pu être interpellés par la Police.

Un vol à main armée auprès d'un institut bancaire a été enregistré. L'auteur a pu être arrêté quelques minutes plus tard. 19 vols à main armée visaient des stations d'essence et d'autres établissements et commerces.

En ce qui concerne les vols liés aux véhicules, les chiffres globaux ont augmenté de 278 infractions de 2020 à 2021, ce qui représente une croissance de 12,82%, due surtout à une augmentation des vols de bicyclettes.

Cambriolages

Dans le domaine des cambriolages, les informations policières distinguent entre deux types de localités concernées : les cambriolages dans les maisons habitées (maisons, appartements, caves) et les cambriolages dans les maisons non-habitées (magasins, entreprises, baraques de chantier…).

La grande majorité des cambriolages concernent des maisons habitées. Dans ce domaine, une tendance positive peut être constatée, avec une baisse de 18,3% de 2019 à 2021 au niveau des faits accomplis. Par rapport à 2020, l'on constate une légère augmentation, due en partie au nombre important de cambriolages dans des caves de résidences. Les cambriolages dans les maisons non-habitées ont connu une baisse de 21,56% de 2019 à 2021.

La lutte contre les cambriolages fait partie des priorités pour la Police. C'est sur base de l'analyse quotidienne des plus récentes évolutions que des mesures préventives et répressives sont mises en place.

Parmi les efforts préventifs et proactifs comptent par exemple des patrouilles ciblées et une présence policière renforcée aux moments et endroits clés, mais aussi des séances d'information de la population, la sensibilisation par le biais des plateformes de communication de la Police ou bien encore le conseil personnalisé presté par les agents du Service national de prévention de la criminalité. Les efforts réactifs et répressifs comprennent entre autres la recherche des auteurs, les enquêtes de voisinage, la saisie des traces par la police technique, les enquêtes effectuées par le service de police judiciaire ou encore l'organisation de dispositifs banalisés ou en uniforme.

Au total, 493 cambriolages, commis entre 2012 et 2021, ont pu être élucidés en 2021 et 109 personnes ont été arrêtées au cours de l'année.

Infractions contre les personnes

La catégorie des " infractions contre les personnes " représente 20,6% de la totalité des infractions enregistrées. Par rapport à 2020, on constate une augmentation de 5,24%.

L'évolution des coups et blessures volontaires signalés à la Police a connu une augmentation de 2020 (2.829) à 2021 (2.967). Plus de 80% de ces affaires n'ont pas engendré une incapacité de travail.

Dans le cadre de la violence domestique, le nombre d'interventions enregistrées, passant de 943 à 917 entre 2020 et 2021, et le nombre d'expulsions, passant de 278 à 249, ont légèrement diminué.

" Divers "

La catégorie " Divers " regroupe majoritairement des affaires de stupéfiants. Y sont également comprises les infractions contre certaines lois spéciales et certains règlements communaux, notamment la loi sur l'entrée sur le territoire et le séjour des étrangers, ou les dispositions en matière d'ivresse publique et de droit de visite.

Lutte contre les stupéfiants

La lutte contre les stupéfiants constitue une autre grande priorité du travail de la Police et celle-ci a été particulièrement active dans ce domaine en 2021. La diminution du nombre total d'affaires de plus de 800 dossiers s'explique notamment par le fait que l'action policière s'est davantage concentrée sur le travail d'enquête et des actions ciblées sur le terrain.

De la prévention à travers la présence sur le terrain jusqu'à l'enquête judiciaire, toutes les unités de la Police sont engagées et concernées par la lutte contre les stupéfiants, que ce soit dans le contexte de patrouilles préventives, de la recherche de renseignements ou encore lors de contrôles d'envergure.

168 personnes ont été arrêtées en 2021 dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, contre 111 en 2020.