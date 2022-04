E Mëttwoch koum et géint 12.45 Auer zu engem Accident um CR110 tëscht Käerch a Wandhaff.

En Zeien hat en Auto matten op enger landschaftlecher Fläch stoe gesinn. Op der Plaz hunn d'Beamten e futtissen Zonk fonnt, mee de verantwortleche Chauffeur war wäit a breet néierens méi ze gesinn.

D'Police sicht elo no Zeien an där Persoun, déi den Accident bei der Police gemellt hat. Informatiounen si fir d'Police Capellen-Stengefort ënnert der Nummer +352 244 30 1000 an der E-Mail Police.CAPELLENSTEINFORT@police.etat.lu.