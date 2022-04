Wéinst enger méiglecher interner Fermentatioun besteet de Risk vun enger Explosioun vun der Fläsch.

Am Kader vum Projet vun der Mini-Entreprise ''Den Zauberkessel'' vum Lycée classique Iechternach goufe 400 Fläsche vum Gedrénks vun der Brasserie Nationale S.A. produzéiert. Eng Partie Fläsche goufen an der Belle Etoile zu Bartreng verkaaft an dierften nach am Ëmlaf sinn.

Well de Risk vun enger interner Fermentatioun besteet, sollen d'Leit oppassen, well d'Fläschen explodéiere kënnen. Persounen, déi nach zoue Fläschen hunn, kënne sech beim Maurice Treinen vun der Brasserie Nationale S.A. ënnert der Nummer +352 23 63 64 mellen.

Schreiwes

AVERTISSEMENT – RAPPEL DE PRODUIT Dans le cadre du projet de la mini-entreprise ''Den Zauberkessel'' du Lycée classique d'Echternach, 400 bouteilles de boisson maltée sans alcool ont été produites dans les installations du Brau Atelier à Bascharage

Un consommateur vient de signaler qu'une bouteille a récemment fait l'objet d'une fermentation interne.

Une telle fermentation peut impliquer un risque d'explosion de la bouteille.

Une centaine de bouteilles vendue dans la galerie du centre commercial ''la Belle Etoile'' à Bertange les 4 et 5 Mars 2022 reste actuellement en circulation.

Les spécifications du produit sont les suivantes:

Den Zauberkessel - Sporty Malt.

Nous invitons les personnes qui auraient encore des bouteilles non ouvertes à contacter sans délai Maurice Treinen à la Brasserie Nationale S.A. au numéro +352 23 63 64

afin que les produits visés puissent être rapidement récupérés.

Communiqué par la mini-entreprise ''Den Zauberkessel''du Lycée classique d'Echternach et la Brasserie Nationale S.A.