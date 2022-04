D'Remisë beim Pëtrol kruten de politesche Feu Vert. Dat neit Reglement trëtt nächste Mëttwoch a Kraaft.

Am Ministerrot gouf de Gesetzprojet ugeholl, mat deem eng temporär Präis-Reduktioun vu verschiddene Produite méiglech gëtt.

Och d'groussherzoglecht Reglement iwwer d'Accisen um Pëtrol gouf ofgeännert. Dës Mesurë sinn Deel vum Solidaritéitspak: Diesel a Bensinn gi fir de Konsument op der Tankstell 7,5 Cent méi bëlleg. D'Moossnam gëllt bis Enn Juli, fir den Heizungsmasutt souguer bis d'Enn vum Joer.

Beim Diesel a Bensinn gëllt dat Ganzt vum 13. Abrëll - also vun nächstem Mëttwoch - un. Op den Tankstelle wäerten dann direkt déi reduzéiert Präisser affichéiert ginn.

Wat den Diesel ugeet, dee kommerziell oder industriell genotzt gëtt, do muss d'Ofstëmmung an der Chamber ofgewaart ginn. Dat selwecht gëllt fir den Heizungs-Masutt.

Schreiwes

CONSEIL DE GOUVERNEMENT DU 07 AVRIL 2022

Résumé des travaux

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le jeudi 7 avril 2022 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel.

Les ministres réunis en conseil ont approuvé le projet de loi instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits ainsi que le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du Solidaritéitspak, par lequel Gouvernement s’est engagé à prendre les mesures nécessaires en vue de baisser les prix consommateurs de l'essence, du diesel et du gasoil de chauffage de 7,5 cts/l TTC. Ces mesures seront d'application jusqu'au 31 juillet 2022 pour l'essence et le diesel, et jusqu'au 31 décembre 2022 pour le gasoil de chauffage.

Les prix à la consommation du diesel routier et de l’essence sans plomb baisseront ainsi de 7,5 cts/l TTC à partir de ce mercredi 13 avril 2022. Cette baisse de prix se retrouvera directement dans les prix affichés à la pompe et restera applicable jusqu’au 31 juillet 2022. Pour un plein de 50 litres, l'économie correspondra à environ 3,75 euros.

Quant aux prix à la consommation pour le diesel à usage industriel et commercial, ainsi que pour le diesel utilisé pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture, ils baisseront de

7,5 cts/l TTC dès l’adoption par la Chambre des Députés du projet de loi correspondant. Cette mesure restera également en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022.

Enfin, pour le gasoil de chauffage (mazout), cette même réduction s’appliquera dès l’entrée en vigueur du même projet de loi, mais restera d’application jusqu’à la fin de l’année 2022.

Communiqué par le ministère d’État/SIP