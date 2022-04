De Krich an der Ukrain stellt déi global Liewensmëttel-Versuergung a Fro. Wéi domadder ëmgoen?

D'EU-Landwirtschaftsminister hu sech um Kierchbierg mam Sujet befaasst. D’Fro, déi sech natierlech stellt: Bei der Recolte vum Weess wäerten dëst Joer 5 Milliounen Tonne feelen - e Problem, dee Froen opwërft.

Vill Punkte ware bis de fréien Owend nach net duerchdiskutéiert. Ma ee wichtege Constat gouf scho gemaach: D’Liewensmëttelsécherheet bannent der EU wär den Ament garantéiert.

"D’Fro, déi sech natierlech stellt, ass d’Recolte vum Weess ... Dëst Joer wäerte ronn 5 Milliounen Tonne feelen a fir d’nächst Joer Punkto Export Ukrain, Import EU ronn 20 Milliounen Tonnen", esou de Landwirtschaftsminister Claude Haagen.

Dat wäert och en Impakt op Drëttlänner aus Afrika beispillsweis hunn. Hei géif een no Léisunge sichen. International Experte schätzen, datt zousätzlech 50 Millioune Mënsche vun der Hongersnout kéinte betraff ginn.

D’EU sicht no Weeër, fir nach méi resilient a Punkto Liewensmëttelsécherheet ze ginn. Zum Beispill iwwer d’Eewäissplanz-Strategie. Strategien, déi awer mat der Zäit eréischt Wierkung weisen.

Kären, Energie, Düngemëttel. Zanter dem Krich sinn d’Präisser explodéiert. D'EU Kommissioun huet en Hëllefspak vu 500 Milliounen Euro fir d'Landwirtschaft decidéiert. Zousätzlech Hëllefe sinn erlaabt, de Minister wëll dës verduebelen. 1,5 Milliounen Euro, sollt de Regierungsrot gréng Luucht ginn.

Wéi kann een déi ukrainesch Landwirtschaft ënnerstëtzen? Och doriwwer beroden d'Agrarministeren um EU Conseil. Den ukrainesche Landwirtschaftsminister wäert sech bäischalten. De Secteur spillt eng wichteg Roll an der ukrainescher Ekonomie. Ma wéinst dem Krich gëtt et manner Recolte an et wäert schwéier ginn dës ze exportéieren, well vill Häfen ënner russescher Kontroll sinn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Claude Haagen, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a participé ce jeudi, 7 avril 2022 au Conseil « Agriculture et Pêche » à Luxembourg.

Les ministres de l'agriculture européens ont débattu sur la résilience des systèmes de production agraires mondiaux déstabilisés par la guerre en Ukraine. M. Mykola Solsky, ministre ukrainien de la politique agraire et de l'alimentation, a informé sur la situation dramatique en Ukraine via vidéoconférence.

Claude Haagen a rappelé qu'à ce stade, la sécurité alimentaire en Europe était garantie, mais que des aides d'urgence doivent être implémentées rapidement pour éviter des crises sociales. Le ministre s'est ré-exprimé en faveur d'une agriculture forte et productrice, respectueuse de l'environnement et du climat, et moins dépendante des aliments pour animaux et des fertilisants importés. La recherche, la coopération et l'agriculture de précision sont des leviers intéressants. Claude Haagen a aussi insisté sur le bon fonctionnement du marché intérieur et de la libre circulation des marchandises.

L'instabilité des marchés des produits agricoles et la hausse des prix des intrants mettent sous pression le revenu des producteurs. Claude Haagen a salué le paquet de mesures de soutien aux agriculteurs adoptées par la Commission, qui sont en phase d'implémentation au Grand-Duché. Les aides financières aux producteurs proviennent de la réserve de crise agricole de la PAC et de l'encadrement de crise pour soutenir l'économie. Les terres en jachère ont été temporairement libérées pour le pâturage ou la production de protéagineux. A noter qu'au Luxembourg, le gouvernement a déjà décidé d'accorder des aides pour compenser partiellement la flambée des prix de l'énergie et des aliments.

Les ministres ont aussi échangé sur une amélioration de l'absorption et du stockage agricole de carbone, l'objectif proposé étant de parvenir à la neutralité climatique dans le secteur de l'utilisation des terres, de la foresterie et de l'agriculture d'ici 2035. Claude Haagen s'est exprimé en faveur d'objectifs climatiques ambitieux, réalistes et réalisables.

Enfin, quant à la récente propagation de la grippe aviaire, Claude Haagen a précisé que le Luxembourg est indemne, mais a plaidé pour une stratégie de vaccination contre le virus de l'influenza aviaire en Europe.