En Automobilist ass géint 6.15 Auer an der Kanecher Strooss stoe bliwwen, well säin Auto gedämpt huet. Dobäi sollt et allerdéngs net bleiwen.

En huet d'Pompjeeë geruff, ma wéi déi bis op der Plaz waren, stoung den Auto scho komplett a Flamen. Den Auto ass bis op de Blech erof ofgebrannt. Et gouf kee blesséiert. Dësen Tëschefall hat an de Moiesstonnen och Auswierkungen op den Trafic. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.