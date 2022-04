Well et bei der afrikanescher Schwéngspescht eng favorabel Evolutioun gouf a well d'Krankheet an der Belsch net méi present ass, gëtt den Zonk ewechgeholl.

Dat deelt de Landwirtschaftsministère mat. Et gëtt mat de belschen Autoritéiten zesummegeschafft. D'Installatioun vun engem Zonk war virun 3 Joer decidéiert ginn als Schutz-Mesure. Zu Lëtzebuerg gouf et kee Fall vun der afrikanescher Schwéngspescht. Hei dat offiziellt Schreiwes: Peste porcine africaine − démontage des clôtures (08.04.2022)

Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Suite à l'évolution favorable de la peste porcine africaine (PPA) en Belgique qui est officiellement reconnue indemne depuis le 21 décembre 2020 et où cette maladie est donc considérée comme éradiquée, le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen, a décidé de faire démonter les 15 km de clôture qui a été mise en place pour éviter l'introduction du virus de la PPA dans la population de sangliers nationale. Les travaux ont débuté le 7 avril 2022. Le démontage de la clôture sur notre territoire se fait, par ailleurs, en étroite collaboration avec les autorités belges et françaises qui de leur côté sont également en train d'organiser ce démontage. Cette collaboration transfrontalière, mise en place dès la détection du cas de peste porcine en Belgique en septembre 2018, a contribué à éviter l'introduction du virus de la PPA sur le territoire français et luxembourgeois.