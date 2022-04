No dësem Accident goufen Pompjeeën, déi hei am Asaz waren, fir eng Kontroll an d'Spidol gefouert.

E Samschdeg de Moien, esou mellt de CGDIS, hätt eng Ambulanz mat gerénger Vitess wéinst dem Schnéi an dem Glatäis zu Beetebuerg d'Kontroll verluer an ass vun der Strooss ofkomm. Op de Biller ass ze gesinn, dass d'Gefier op d'Säit gekippt ass. 2 vun 3 Pompjeeë wieren nom Accident fir eng Kontroll an d'Spidol gefouert ginn.