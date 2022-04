Den Ament geet een dovunner aus, datt d'Waasser nach bis op mannst e Sonndeg de Moien weider klëmmt.

De Peegel klëmmt den Ablack am meeschten mat 10 Zentimeter an der Stonn zu Stadbriedemes an 12 Zentimeter d'Stonn zu Maacher.

Hei de Communiqué vum Waasserwirtschaftsamt

Message d'ouverture phase de vigilance de crue – bassin de la Moselle

Le service de prévision des crues (SPC) de l'Administration de la gestion de l'eau entre en veille hydrologique.

La situation météorologique indique un risque éventuel de crue. Actualisation au moins deux fois par jour ou en cas de changements de la situation.

Veuillez trouver en annexe le bulletin de crue sur la situation actuelle du bassin de la Moselle.

Les niveaux d’eau ainsi que les prévisions sont actualisés sur le site internet www.inondations.lu .

--------

Eröffnungsmeldung Hochwasserbereitschaft – Einzugsgebiet Mosel

Das Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) der Administration de la gestion de l'eau befindet sich in Bereitschaft.

Die aktuelle meteorologische Situation deutet auf ein potentielles Risiko von Hochwasser hin. Aktualisierung mindestens zweimal am Tag oder bei Änderung der Lage.

Anbei der Hochwasserlagebericht zur aktuellen Lage im Einzugsgebiet der Mosel.