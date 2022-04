De presuméierten Täter, e Mann vun 32 Joer, gouf op Uerder vum Parquet festgeholl.

Déidleche Sträit an engem Appartement E Samschdeg de Moien zu Diddeleng. Wéi de Parquet mellt, wier e Mann vun 38 Joer an enger Ausernanersetzung tëscht zwou Persounen déidlech blesséiert ginn.

D'Police, Parquet an Untersuchungsriichter waren op der Plaz. De presuméierten Täter, e Mann vun 32 Joer, gouf op Uerder vum Parquet festgeholl an huet am Nomëtteg Rendez-vous beim Untersuchungsriichter. Et gëtt eng Autopsie gemaach an d'Police judiciaire ass mat der Enquête chargéiert.

De Parquet erënnert drun, datt d'Présomption d'innoncence gëllt, soulaang d'Schold net definitiv viru Geriicht erwisen ass.