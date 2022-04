Den Noutruff, dass eng Scheier mat Niewegebaier zu Stroossen géife brennen, ass géint 22 Auer beim 112 agaangen.

Ongeféier 50 Pompjeeën aus 6 Asazzentere waren am Asaz, um kuerz virun 12 Auer e Samschdeg den Owend war d'Feier ënner Kontroll. 1 Pompjee gouf beim Asaz blesséiert a koum an d'Urgence. 3 Leit goufen iwwerdeems evakuéiert, eng Persoun koum an d'Spidol.