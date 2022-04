Dem Ausseminister Jean Asselborn no stellt den Immigratiounsministère dem Office national de l'accueil elo Plaz fir 400 bis 500 Better zur Verfügung.

D'Hal 7 vun der Luxexpo ass vun dësem Méindeg un net méi disponibel. An de leschten Deeg gouf vill geschafft. Notamment waren eng 50 Pompjeeën aus dem ganze Land un den Opbauaarbechten bedeelegt.

© Domingos Oliveira

Nieft dem Kierchbierg hunn déi Fräiwëlleg vum CGDIS ënnert anerem och gehollef, fir en Hotel zu Iechternach fir den Accueil vun den ukrainesche Flüchtlingen prett ze maachen.

Zu Iechternach sollen an noer Zukunft eng 100 Refugiéen am fréiere Grand Hôtel ënnerbruecht ginn. D'lescht Woch hu Pompjeeën aus der Géigend notamment eng 66 Better an engem Dag opgeriicht.