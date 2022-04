Donieft beschäftegt och de Klimawandel d'Awunner am Grand-Duché. Dat geet aus dem Eurobarometer ervir.

Déi zwou gréissten Erausfuerderunge si fir d'Lëtzebuerger Residenten de Logement an d'Inflatioun, dat huet de rezentsten Eurobarometer vum Wanter 2022 erginn. De Klimawandel huet et op Plaz 3 gepackt. Déi jonk Leit sinn awer am optimisteschsten, dass d'ekonomesch Situatioun sech an der EU verbessere wäert.

© Screenshot / Rapport Commission européenne

D'allgemengt Vertrauen an d'EU hätt iwwerdeems gelidden, esou den Tommy Klein vum TNS-Ilres. 43 Prozent hunn deemno uginn, dass si Vertrauen an d'Unioun hätten, dat warscheinlech wéinst der Pandemie-Gestioun vun deenen eenzele Memberstaaten.

© Screenshot / Rapport Commission européenne

Ma de Barometer hätt och gewisen, dass d'Leit zu Lëtzebuerg hannert de Valeure vun der EU stéingen a fannen, dass d'Interête vu Lëtzebuerg gutt vertruede géinge ginn.

Déi lescht Interviewe goufen dobäi 9 Deeg virun der russescher Invasioun an der Ukrain gefouert, soudass de Krich sech nach net an de Resultater erëmfënnt.