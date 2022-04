Dat freet de President vun der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP, de Romain Wolff, op senger Facebooksäit.

De CGFP-President schreift dat am Zesummenhang mat de Nouvellen, datt d’BGL BNP Paribas Dividenden un hir Aktionäre géing ausbezuelen an am Zesummenhang mat der BIL, déi hir Parte bei der Luxair wéilt verkafen an domadder d’Personal vun der Airline géing fale loossen.

De Romain Wolff betount, seng Gewerkschaft, d’CGFP, huet den Accord vun der Tripartite ënnerschriwwen, aus Solidaritéit mat betraffenen, schaffende Leit. Hie freet Solidaritéit vu jidderengem.

Den Accord vun der Tripartite gesäit jo ënnert anerem d’Verréckele vun op d’mannst der Indextranche vun August op den Abrëll d’nächst Joer vir. Besonnesch niddreg Gehälter kréien als Kompensatioun Steierkreditter. Am Géigesaz zur CGFP an dem LCGB huet déi gréisst Gewerkschaft am Privatsecteur den Accord verworf a plangt fir den 1. Mee eng "kämpferesch" Manifestatioun.