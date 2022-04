Tëscht dem 11. an dem 12. Abrëll koum et an der Géigend vum Gebai vun de Ponts et chaussées an enger Autosgarage zu engem Abroch.

Onéierlecher hunn de Baucontainer gewaltsam opgebrach a Material matgoe gelooss. An deem Kader sicht d'Police elo no Zeien. Wien eppes gesinn huet, soll sech bei der Police Ourdall via Telefon (+352) 244 83 1000 oder E-Mail (police.ourdall@police.etat.lu) mellen.