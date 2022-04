Mam Gabrielius Landsbergis huet en Dënschdeg e Mann d'Chamber besicht, deen zanter dem Ufank vun der russescher Offensiv, kloer Positioune vertrëtt.

De litaueschen Ausseminister Gabrielius Landsbergis setzt sech fir Waffeliwwerungen u Kiew an. E Stopp vu Pëtrol- a Gasliwwerungen aus Russland misst schonn a Kraaft sinn. An de Litauer fuerdert, datt de russesche President Putin sech viru Gericht veräntwerte muss. De Gabrielius Landsbergis ass e Mann, dee kee Blat virun de Mond hëlt. Seng Haltung ass ëmsou méi couragéiert, well Litauen 670 Kilometer Grenz mam russeschen Alliéierte Belarus deelt. Zanter der hybrider Krichsféierung vum Lukaschenko mat Migranten 2021 steet hei e Meter héijen Drot.

Hei zu Lëtzebuerg huet de Landsbergis och am Numm vun den zwee anere baltesche Staate Lettland an Estland geschwat. E wichtegen Dialog mat Partnerstaate vun EU an NATO. Seng Positioun erklären. Zum Beispill firwat fir Litauen e Stopp vu Pëtrol- a Gas-Importer aus Russland scho mussen ëmgesat sinn.

"Mir sinn nach zu Null Prozent ofhängeg vu russeschem Pëtrol a Gas. Mir wëllen e Virbild sinn, datt dat méiglech ass. Mir bezuelen zwar ee méi héije Präis, sinn awer iwwerzeegt, datt et de richtege Choix ass. Mir fillen eis verflicht ons Partner z'iwwerzeegen, datt dee Schratt noutwenneg ass."

De Gabrielius Landsbergis setzt sech derfir an, datt den Drock op d’russesch Regierung wieder wiisst a Moskau sech de Krich net méi leeschte kann. Wann dat net geschéie géif, kéint Russland seng Arméi frësch opbauen. Russesch Fabricke géifen nach schaffen, iwwerdeems déi an der Ukrain zerstéiert sinn. De Putin géif mat onsem Geld nei Panzere bauen.

"Russland muss verléieren. Ech denken net, datt et eng aner Chance gëtt. An d'Ukrain mécht enorm enorm Efforten, fir dat z'erreechen. Bis elo ware se ganz erfollegräich. D'Schluecht fir Kiew ass gewonnen. Elo bleift den Donbass. Och déi ka gewonne ginn. Se ka gewonne ginn. Ma dofir musse méi Waffe geliwwert ginn."

D'Äntwert op d’Fro, ob de russesche President Putin virun e Strofgeriicht muss kommen, ass fir vill anerer kloer. Ouni zécken an der Stëmm.

"Jo! Dat ass meng politesch Positioun. Well och hien hëlt politesch Decisiounen. Hien weess Bescheed, wat fir de Gemetzel ofleeft. Hien ass responsabel. Fir jidder Fra a jidder Kand, déi an den Hänn vu russeschen Truppe gelidden hunn. Dat ass meng Positioun."

Dans le cadre de sa visite de travail au Luxembourg, Gabrielius Landsbergis, ministre des Affaires étrangères de la République de Lituanie, a été reçu par Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes, au bâtiment Mansfeld pour une réunion de travail.

Lors de l'entrevue, le ministre Asselborn s'est félicité des excellentes relations bilatérales qu'entretiennent le Luxembourg et la Lituanie, fêtant en 2022 les 30 ans du rétablissement de leurs relations diplomatiques. Le ministre Asselborn a notamment salué les nombreux échanges entre les deux pays au niveau européen ainsi que la coopération dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN. Par ailleurs, les ministres ont abordé la coopération dans les domaines des technologies de l'information et du numérique ainsi que des énergies renouvelables. Il se sont également félicités des échanges entre les capitales européennes de la culture Esch-sur-Alzette et Kaunas.

La bonne coopération entre les pays du Benelux, dont la présidence en 2022 est assurée par le Luxembourg, et les pays baltes a également été évoquée, notamment en ce qui concerne la libre circulation et la protection des communautés transfrontalières.

Au centre des discussions entre les deux ministres figurait la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. A cet égard, le ministre Asselborn a réitéré sa condamnation la plus ferme de cette agression militaire de la Russie contre l'Ukraine et des exactions commises par les troupes russes à l'encontre des populations civiles. De même, il a exprimé son inquiétude au regard de la situation humanitaire dégradée en Ukraine. Dans le contexte de l'afflux massif en Europe de personnes fuyant la guerre, le Luxembourg continue à remplir ses obligations face aux besoins des personnes déplacées et à étendre ses capacités d'accueil, tout en soutenant financièrement ses partenaires tels que la Croix-Rouge et Caritas venant en aide aux personnes déplacées en Ukraine ou dans les pays voisins, a indiqué le ministre Asselborn à son homologue.

Le ministre Asselborn et son homologue lituanien ont également eu des échanges de vues sur plusieurs dossiers européens tels que la migration, la situation relative à l'État de droit au sein de l'UE, la réponse commune à apporter face à la hausse du prix des énergies et la réforme de Schengen.