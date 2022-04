E Mëttwoch de Moie géint 7 Auer sinn op der Autobunn tëscht de Sortië Capellen a Briddel 2 Autoen anenee gerannt. 3 Persoune goufe verwonnt.

Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Mamer an aus der Stad, grad ewéi Ambulanze vun Esch, Mamer an aus der Stad.