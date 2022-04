Wéi d'Police mellt koum et en Dënschdeg géint 14.30 Auer op der Place de l'Hotel de Ville zu Diddeleng zu engem gewalttätegen Déifstall.

E Grupp vu jonke Männer hat Jugendlecher attackéiert an en Handy an Airpods geklaut. Wärend der Sich no den Ugräifer konnten dräi verdächteg Persounen zu Diddeleng an op der Beetebuerger Gare gestallt ginn. Weider Ermëttlunge goufe lancéiert.

E Protokoll wéinst Déifstall mat Gewalt gouf erstallt souwéi e "Jugendschutz"-Rapport.