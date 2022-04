E Samschdeg maachen d'Impfzenteren um Belval an zu Ettelbréck, grad wéi déi lescht Pop-Up-Impfzenteren zou. Den Impfbus fiert dofir nees verstäerkt.

D'Santé notéiert an hirer Retrospektive vun der leschter Woch, der éischter Woch vun der Ouschtervakanz, eng Baisse vu 24 Prozent. Eng 6.100 Leit sinn d'lescht Woch positiv getest ginn. Den Inzidenztaux op 100.000 Awunner ass zréckgaangen op 972. Géintiwwer 1.278 an der Woch virdrun. Déi gréisst Baisse gouf et, wuel vakanzebedéngt, bei de Kanner a Jonke bis 14 Joer an de Jonken tëscht 15 an 29 Joer. Virun der Vakanz waren déi Responsabel vun der Santé schonn dovunner ausgaangen, datt mer de Peak vun den Infektioune vun dëser Well hannert eis hunn. Et sinn d’lescht Woch 9 Persounen a Relatioun mam Covid gestuerwen. Si haten an der Moyenne 84 Joer.

Den Tracing bleift en Defi. De Contacttracing huet d'lescht Woch net all Leit ugeruff, déi sech ugestach hunn. Konzentréiert gouf sech op all Infektioune bei Leit iwwer 60 a Residenten an den Altersheemer. Vun deenen 2.527 Fäll konnt d'Source iwwerall gekläert ginn. D'Familljeministesch hat en Dënschdeg matgedeelt, datt de Virus an den Haiser nawell vill zirkuléiert mat 388 Fäll a 35 Strukturen. Vun den Infektiounen, déi retracéiert konnte ginn, bleift d'Famill d'Haaptinfektiounsquell, wäit virun der Fräizäit, Auslandreesen an der Schoul. An engem Véierel vun de Fäll konnt allerdéngs net gesot ginn, wou d'Leit krank gi sinn.

E Samschdeg maachen d'Impfzenteren um Belval an zu Ettelbréck, grad wéi déi lescht Pop-Up-Impfzenteren zou. Den Interessi un der Impfung ass den Ament geréng. D'lescht Woch goufen 1.339 Dosisse gesprëtzt. Dovunner krute grad emol 112 Leit hir éischt Impfung. Den Impftaux iwwer 5 Joer läit bei 78,6% an huet zanter Wochen nëmme wéineg bougéiert. Dobäi kënnt ëmmer weideren Impfstoff un. Dës Woch nach emol 36.270 Dosisse Biontech-Pfizer. D’lescht Woch krute mer 42.270 Dosisse geliwwert, dorënner der och 6.000 vun Novavax. Deen den Ament och net dee Succès huet, wéi erhofft.

D'Santé schéckt no der Fermeture vun den zwee Impfzenteren nees verstäerkt den Impfbus op den Terrain. Wichteg ze wëssen ass, datt ee sech och do elo just nach op Rendez-vous kann impfe loossen. Donieft geet och d'Impfe bei den Dokteren an den Apdikte weider.

