Dës Persoun wollt eng Visitt ausnotzen, fir d'Drogen an de Prisong ze schmuggelen, esou schreift et d'Administratioun vum CPL an engem Communiqué.

Een Hond vun der Hondsstaffel vun der Douane huet de Cannabis entdeckt. Dës war grad e Mëttwoch am Prisong, fir no Drogen ze sichen. D'Persoun, déi d'Droge mat an d'Gebai bruecht huet, gouf der Police iwwerstallt.

D'Administratioun vum Prisong präziséiert an hirem Schreiwes, datt all Persoun, déi op Visitt an de Prisong wëll goen, enger Sécherheetskontroll wäert ënnerzu ginn, dat beim Erakommen an dem Verloosse vum Gebai. All illegal Infraktioun, wéi an dësem Fall d'Schmuggele vun Drogen, gëtt direkt der Police gemellt.

