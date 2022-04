An de leschte Stonnen huet et op e puer Plazen am Land gerabbelt. De CGDIS mellt 3 Blesséierter.

Géint 18.28 Auer ass tëscht Angelduerf an dem Fridhaff en Auto géint e Luuchtepotto gerannt. Op der Route de Longwy zu Rodange krut kuerz virun 20 Auer en Auto en anert Gefier ze paken, dat op der Strooss geparkt war. An der Nuecht op e Samschdeg ass tëscht Houschent a Mierschent en Auto an d'Schleidere geroden an doropshin ëmgetippt.