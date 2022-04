Wäschmaschinnen, Petzien a Kleeder goufen e Samschdeg vun de Manifestante bei der hënneschter Paart vun der russescher Ambassade zu Beggen deposéiert.

Nodeems Fraen a Kanner vergewaltegt an Ziviliste kalbliddeg erschoss gi wieren, hätten dem Putin seng Zaldoten och nach hir Haiser ausgeraumt, rifft d’Olena Klopota vun der a.s.b.l Lukraine an de Megafon. “Mir hunn e mëttelalterlecht Ausraibere gesinn. Eng absolutt barbaresch Approche. An et gi Beweiser dofir: Telefonsgespréicher déi opgeholl goufen. Päck, déi se vu Belarus aus a Russland geschéckt hunn, wéi se sech aus der Ukrain zréckgezunn hunn."

Päck vun Honnerte Kilo Geklautem wieren a Russland geschéckt ginn. D'Olena Klopota weist Fotoe mat de presuméierten Täter drop, dem Gewiicht vun der Wuer, déi si an d’Heemecht geschéckt hätten. D’Saache géifen deels online verkaf ginn, och vun de Fraen. D'Russe wéisste Bescheed, wat an der Ukrain leeft an et acceptéieren, sou der Olena Klopota hir Konklusioun.

"Wann dat d'Ursaach ass firwat se kommen: fir eis Wäsch a Spullmaschinnen an eis knaschteg Ënnerwäsch ze klauen, mir kënnen hinne se ginn. Dofir hu mer d’Saachen heihi bruecht, si kënne se a Russland schécken an da kënne se d’Ukrain a Rou loossen."

Vill ukrainesch Fraen a Kanner hu manifestéiert

Vill Applaus vun de méi wéi 100 Manifestanten déi e Samschdeg de Mëtteg op Beggen komm waren. Ganz vill Fraen a Kanner, déi virum Krich geflücht sinn. Wéi d'Svitlana Meranova: si ass mat hirem jéngste Bouf op Lëtzebuerg komm. Hiren eelste Jong ass zu Kiew bliwwen, fir ze kämpfen. En Albdram fir eng Mamm, mee d'Svitlana Meranova ass och houfreg.

"Ech sinn houfreg op mäi Bouf. Hie kritt geschwënn 22 Joer. Hien huet decidéiert do ze bleiwen, net well hien d'Land net huet dierfe verloossen, mee et war seng Entscheedung ze bleiwen."

D’Viktoriia ass mat hirer Niess aus dem Donbass geflücht. All d'Männer vun der Famill hu missen do bleiwen. D'Fra fäert déi haart Kämpf, déi hirer Regioun bevirstinn.

“Mir wësse wat déi russesch Arméi an de Putin am Donbass wëllen. Fir hien ass den Donbass d'Heemecht vun de Russen. Et ass net wouer! D'Leit aus dem Donbass hunn d'Ukrain gär. Mir sinn Ukrainer. D'Ukrain ass eist Land, mir wëllen d’Russen net."

Déi russesch Wirtschaft a Kultur misst vun alle Länner op der Welt geächt ginn, war eng vun de ville Fuerderungen op der Maniff. Fir déi eegen Zaldoten ze encouragéieren, hu vill Manifestanten hinne Messagen op e Lëtzebuerger Fändel geschriwwen. Dee soll nächst Woch mat enger Liwwerung op Lwiw geschéckt ginn.