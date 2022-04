Am Laf vum Sonndegmoie gouf um Kierchbierg am Keller vun engem Restaurant an der Avenue John F. Kennedy d'Läich vun enger Fra vu 46 Joer fonnt.

Déi éischt Polizisten, déi op der Plaz waren, konnte Friemawierkung net ausschléissen. Aus deem Grond gouf d'Police Judiciaire vum Parquet Lëtzebuerg domadder chargéiert déi genee Doudesursaach festzestellen. En Untersuchungsriichter gouf mat der weiderer Enquête beoptraagt an et gouf eng Autopsie vun der Läich ordonéiert.

Schreiwes

Communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec la découverte d'un cadavre humain à Luxembourg-Kirchberg (17.04.2022)

Au cours de la matinée du 17avril 2022 le corps sans vie d'une femme âgée de 46 ans a été découvert dans les sous-sols d'un restaurant situé avenue J.F. Kennedy à Luxembourg-Kirchberg. Les agents de la police se sont immédiatement rendus sur place. L'intervention d'un tiers ne pouvant être exclue selon les premières constatations, la police judiciaire a été chargée par le parquet de Luxembourg de déterminer les circonstances exactes de la mort. Un juge d'instruction a été chargé de l'enquête et une autopsie a été ordonnée.